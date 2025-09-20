Formula ykkösten Azerbaidzhanin gp:n aika-ajot jouduttiin keskeyttämään lauantaina kuusi kertaa punaisten lippujen liehuessa.
Paalulle rikkonaisuuden keskellä kaasutteli Red Bullin Max Verstappen, toiseksi Williamsin Carlos Sainz ja kolmanneksi RB-tallin Liam Lawson.
Kovat tuulenpuuskat vaikeuttivat ajamista Bakun katuradalla. Aika-ajojen alussa peräpään kuskit törmäilivät seiniin. Ferrarin Charles Leclerc ja McLarenin Oscar Piastri kokivat saman kohtalon aika-ajojen kolmososiossa.
Bakun osakilpailu alkaa sunnuntaina kello 14 Suomen aikaa.