F1-talli Williamsin molemmat kuljettajat hylättiin Singaporen GP:n aika-ajon jälkeen.

Sekä Alexander Albonin että Carlos Sainzin aika-ajosuoritukset mitätöitiin, kun heidän käyttämien autojen takasiivet taipuivat liian voimakkaalla tavalla. Tarkalleen sääntörike kohdistui niin sanottuun DRS- eli avattavan takasiiven järjestelmään. Williamsin autoissa takasiivet avautuivat liian voimakkaalla tavalla, mikä johti hylkäykseen.

Albon ja Sainz saavat kuitenkin osallistua sunnuntain kisaan. He lähtevät liikkeelle joukon hänniltä.

Lauantain aika-ajon loppuhetkillä nähtiin tunteiden kuohuntaa, kun Red Bullin Max Verstappen hermostui McLarenin Lando Norrikselle. Verstappen koki, että Norris esteli häntä, kun Norris oli köröttelemässä takaisin varikolle.

– Tämä muistetaan, Verstappen murahti aika-ajon jälkeen.

Norris latasi Verstappenille tiukan kuitin.

– He valittavat aina. Kyse on Red Bullista. En edes tiedä, että mistä hän puhuu. Olin selvästi edellä, Norris totesi.

Verstappen ajoi kakkosruutuun, Norrisin oltua viides. Paalulta kisaan lähtee Mercedeksen George Russell.