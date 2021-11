F1-lehdistökatsaus: Pitkä kausi ei ole tehnyt hullua hurskaammaksi – loppuhuipennuksen yllä leijuu kaksi uhkakuvaa: "Tuntuu yhä todennäköisemmältä"

– Hamiltonin ja Verstappenin kova vauhti kilpailun alkuvaiheilla pakotti heidät kahden pysähdyksen taktiikalle, vaikka molempien tallit olivat ajatelleet vain yhtä pysähdystä. Heidän takanaan ajaneiden, joilla on paljon vähemmän renkaita suojaavaa downforcea – ja varsinkin pehmeillä renkailla ajaneiden – oli pakko ajaa rauhallisempaa vauhtia saadakseen yhden pysähdyksen taktiikan toimimaan. Tämä sai erot kärjessä kasvamaan, Mark Hughes selvittää The Race -sivuston jutussaan.

– Leijona-Lewis on herätetty, ja hän on todella pelottava. Brasiliassa tehdyn hurjan nousun jälkeen eilen tuli encore, joka sytytti mestaruustaistelun uudelleen henkiin, Perna kirjoittaa.

Mestaruustaistelussa on nähtävissä nyrkkeilyn piirteitä myös siksi, että Red Bullin ja Mercedeksen välistä nokkimisjärjestystä on ollut tällä kaudella äärimmäisen vaikea arvioida ennakkoon, minkä myötä Verstappen ja Hamilton ovat antaneet kauden mittaan sekä odotettuja että ei-niin-odotettuja iskuja toisilleen.

– Kumpikaan kuljettaja ei ole mukavassa tilanteessa. Mercedes on ollut viime kisoissa vahvoilla, mutta etu on yhä Verstappenilla, BBC:n Andrew Benson toteaa.

– Heiluri on heilahtanut toistuvasti Red Bullin tai Mercedeksen, Verstappenin tai Hamiltonin suuntaan. Joka kerta kun niin on käynyt, on ollut houkuttelevaa sanoa sen olleen ratkaiseva käänne, ja nyt voikin taas sanoa, että mestaruus on Mercedeksen vietävissä. Mutta tämä kausi on opettanut, että jokaisen heilahduksen jälkeen tulee odottamaton heilahdus toiseen suuntaan.