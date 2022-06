F1-asiantuntija Naomi Schiff sai törkeää katsojapalautetta – Max Verstappen astui puolustamaan

W Series -sarjassa ammatikseen ajava Schiff sai Twitterissä kuulla olevansa Sky Sportsin formulalähetyksissä asiantuntijana vain täyttääkseen vähemmistökiintiöt. 28-vuotias Schiff on taustaltaan ruandalaisbelgialainen.

– Totta kai tuo on kamalaa. En edes lukenut kommentteja, mutta näin osan siitä, ja tuo ei ole mukavaa, Verstappen sanoi.

– Sosiaalinen media antaa, joissain tapauksissa, äänen yksilöille, jotka eivät ansaitsisi tulla kuulluksi. Rohkaisen siis jokaista olemaan lannistumatta tai hakematta kostoa. Muistakaa, että sanoillanne on vaikutusta ja siksi meidän tulisi tehdä jotain hyvää näillä alustoilla ja olla kilttejä toisillemme, Schiff kirjoitti.

Myös muun muassa Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel ovat ottaneet kantaa tapaukseen. Hamilton näkee Schiffin merkityksen tärkeäksi. Tummaihoinen nainen perinteisessä valkoisten miesten lajissa on hänen 15 vuoden kokemuksensa mukaan erittäin harvinainen.

– On valtava vastuu tulla esille ja olla ainoa laatuaan, ja sitten saada vihaa ilman mitään syytä. Se on kauhistuttavaa ja sietämätöntä, joten meidän on kaikkien pidettävä yhtä, Hamilton sanoo Sky Sportsille.