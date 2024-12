Homofobia rehotti norjalaisesta ampumahiihtäjästä Sturla Holm Lägreidistä julkaistun videon kommenteissa. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on puuttunut asiaan.

Sturla Holm Lägreid hoitaa videolla pystyammuntasarjan puhtaasti ja ripeästi 18,42 sekunnissa Saksassa kesällä 2023 järjestetyssä kilpailussa. Lägreidillä on yllään hihaton, pieni numerolappupaita, jonka alta hänen vatsansa näkyy, ja päässä on protokollaan kuuluvasti kypärä.

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton julkaiseman pätkän jakoi syyskuussa Instagramissa myös Lägreid.

Klippiä on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja, ja lukemattomat kommentit ovat olleet homofobisia. Lägreid kertoi, että amerikkalaisten mielestä hän näyttää ammuntatyylin myötä homolta.

– On monia syitä, miksi seisomme kyseisellä tavalla, mutta amerikkalaisilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä ampumahiihto on, Lägreid sanoi videoblogissaan.

Norjan yleisradioyhtiö NRK nosti esiin joitakin pöyristyttäviä kommentteja, joita videon yhteyteen oli kirjoitettu:

– Tämä on homoin tapa, jolla olen koskaan nähnyt kenenkään ampuvan.

– Diskattu siitä, että hän on niin homo.

IBU reagoi ja tuomitsee

Norjan urheiluliiton vanhempi neuvonantaja Håvard B. Övregård huomautti, että homofobisuutta ei voi puolustella sillä, että jollakulla on vähäisesti tietoa jostakin lajista.

– Ongelmanamme on, että niin kauan kuin "homoa" käytetään loukkauksena tai negatiivisena kommenttina, urheilussa on vaikeampaa olla avoimesti homo. Ihmiset voivat sen myötä olla epävarmoja, hyväksytäänkö heidät, jos he ovat avoimia. Haluamme tälle lopun, mutta se on erittäin vaikeaa, kun kommentteja tulee kaikkialta maailmasta, Övregård kertoi.

Lägreid kuvaili tilannetta surulliseksi.

– Pitäisi olla mahdollista olla oma itsensä ja elää sellaista elämää kuin haluaa, pelkäämättä muiden lähettävän viha- tai ilkeitä kommentteja.

– Jos minä kilpailen ampumahiihdossa ja se saa osakseen homofobiaa, jokin tässä maailmassa on todella pielessä.

IBU ryhtyi välittömiin toimiin NRK:n oltua yhteydessä videon vastaanotosta. IBU poisti videolta kaikki kommentit ja sulki sen kommentointimahdollisuuden.

– IBU tuomitsee jyrkästi häirinnän ja hyväksikäytön. Tulemme lajina aina edistämään kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä. Ampumahiihtoon ovat tervetulleita ihmiset kaikenlaisilla taustoilla, sukupuolilla, uskomuksilla ja seksuaalisilla suuntautumisilla. Ampumahiihdossa eroja juhlistetaan ja kunnioitetaan, IBU:n viestintäpäällikkö Christian Winkler sanoi.

Winklerin mukaan tämä tapaus on hyvä herätys sille, että kommentteja tarkkaillaan ja moderoidaan jatkossa paremmin.

Sturla Holm Lägreid on viestin olympiavoittaja Pekingistä 2022. Hän on voittanut urallaan myös sekä kolme henkilökohtaista maailmanmestaruutta että kolme MM-kultaa viestimatkoilta.

Lägreidin maailmancup-kausi käynnistyi sunnuntaina Kontiolahdella miesten viestillä. Norja sijoittui toiseksi Ranskan voittamassa kilpailussa, jossa Suomi ylsi hienosti viidenneksi.