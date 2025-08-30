Ex Tuuttiz -nimellä räpänneen Aaro Teikarin viimeiseksi jäänyt somejulkaisu täyttyi viesteistä: "Kiitos musiikista, joka jää elämään"

Ex Tuuttiz -taiteilijanimellä tunnetun Aaro Teikarin Instagram-julkaisun kommenttikenttään on jätetty satoja viestejä edesmenneen rap-artistin muistolle.

Helsingin Sanomat uutisoi perjantai-iltana 29. elokuuta, että Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä musiikkia tehnyt rap-artisti Aaro Teikari on kuollut.

Teikari kertoi Instagram-tilillään vain kaksi päivää ennen kuolemaansa, että häneltä ilmestyy syyskuussa uutta musiikkia. Kyseinen somejulkaisu jäi rap-artistin viimeiseksi.

– Perjantaina 12.9. uus tsemppibiisi Kurvaan / Tienaan, joka on omistettu kaikille, jotka tahtoo saada raha-asiansa kuntoon, vaik ois kuinka hankalaa! artisti kirjoitti julkaisun yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisun kommenttikenttään on perjantain suru-uutisen jälkeen jätetty satoja viestejä edesmenneen räppärin muistolle.

– Rest in power, olitte hieno mies, räppäri Tommishock kirjoittaa.

– Lepää rauhassa Aaro. Muistan sinut lapsuudesta bändileiriltä hymyilevänä iloisena poikana, joka soitti trumpettia. Ja aikuisena oivaltavana sanoittajana. Ja ennenkaikkea taiteilijana. Hyvää matkaa, näyttelijä Eino Heiskanen kommentoi.

– Suomenkieliseen räppiin jää iso Tuutin muotoinen aukko. Kiitos kaikesta, eräs kommentoija kiittää.

– Niin surullisia uutisia. Kiitos musiikista, joka jää elämään. Lepää rauhassa Tuuttis, toinen kommentoi.

– Lepää rauhassa, Aaro. En ole polttanut melkein 20 vuoteen, mutta tuun nauttimaan viikonloppuna savukkeen ja kolajuoman sun muistolle, kolmas kirjoittaa viitaten Teikarin Savuke + kola -kappaleeseen.

– En tuntenut Tuuttista, mutta musiikki tuntui. Niin tuntui myös tuoreet uutiset ja elämän raadollisuus pysäyttää. Kiitos musiikista, toivon, että nyt kaikki on paremmin. Voimia läheisille, neljäs kommentoi.

Teikari syntyi Kirkkonummella vuonna 1988. Hänen ensimmäinen sooloalbuminsa On totta julkaistiin tammikuussa 2013. Albumi nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle kolme.

Artistin viimeisin albumi Venlafaxin Cowboy julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa.

Teikari esiintyi Tuuttimörkö-nimellä vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen hän on käyttänyt taiteilijanimeä Ex Tuuttiz. Lisäksi hän esitti elektronista musiikkia nimellä Aaro DiCosta muun muassa MadMaxMattel-yhtyeessä.