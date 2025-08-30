Ina Mikkola muistelee edesmennyttä Aaro Teikaria: "Lempeä, hauska, luova ja läsnä"

Ina Mikkola jakoi Instagramiin tunteikkaan kirjoituksen Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä tunnetun Aaro Teikarin muistolle.

Toimittaja Ina Mikkola muistelee Instagram-postauksessaan Ex Tuuttiz ja Tuuttimörkö -taiteilijanimillä esiintynyttä rap-artistia Aaro Teikaria. Helsingin Sanomat uutisoi Teikarin kuolemasta perjantai-iltana 29. elokuuta.

Mikkola kertoo Instagramissa julkaisemassaan tekstissä, että hän ja Teikari opiskelivat samaan aikaan Kallion lukiossa. Mikkolan aloittaessa lukion oli Teikari abiturientti.

Kaksikon yhteneväinen koulutaival jatkui lukion jälkeenkin.



– Lukion päätyttyä hain opiskelemaan elokuva-, TV- ja radioalaa Metropoliaan. Iloisena yllätyksenä Aaro oli päässyt myös kouluun. Nyt oltiinkin samalla vuosikurssilla. Oli kiva, että joukossa oli joku tuttu. Tyyppi, joka oli lempeä, hauska, luova ja läsnä. Hengenheimolainen monessa mielessä, Mikkola kirjoittaa.

Mikkolan postauksessa on yhteiskuva hänestä ja Teikarista. Hän kertoo, että kuva on otettu vuonna 2014 hänen työskennellessään Bassoradion aamujuontajana.

– Aarosta oli puolestaan tullut rap-artisti: Tuuttimörkö. Haastattelin häntä Basson aamussa uuden musiikin ja musavideon Mä muutan Caliin tiimoilta, Mikkola kirjoittaa.

– Ihmeteltiin ja naureskeltiin yhdessä, että tähän on tultu! Kouluaikoina kumpikin meistä oli jo löytänyt intohimonsa, mutta silloin ei tietenkään vielä tiedetty, mihin meidän elämän polut vie. Nyt kumpikin meistä oli löytänyt selkeämmin tiensä. Mä työn toimittajana ja Aaro muusikkona. Ja meidän polut siinä hetkessä hyvin konkreettisesti ristesi. Se oli hieno yhteinen hetki, jonka vain me pystyimme ymmärtämään, hän jatkaa.

Mikkola kertoo Teikarin soittaneen hänelle pidemmän puhelun noin kolme vuotta sitten. Tämä oli halunnut jutella hänen kanssaan "samaan aikaan ei mistään tietystä, mutta vähän kaikesta".



– Omasta elämästä, maailman menosta ja musiikista. Kaikki ei hänen elämässään aina mennyt täysin putkeen, mutta halu luoda musiikkia lopulta säilyi kuitenkin tähän päivään saakka. Ja siihen häntä myös kannustin.

Mikkola kuvailee Teikarin olleen suomiräppärinä täysin omanlainen artisti, joka erottui edukseen.



– Tekeminen oli ennen kaikkea aitoa. Lajinsa viimeinen. Underdog, mutta Suomiräpin aatelia, Mikkola ylistää.



– Kuolema osuu meidän jokaisen kohdalle, mutta tuntuu aina erityisen väärältä, kun joku kuolee liian nuorena. Aaro Teikari alle nelikymppisenä. Musiikkinsa eläköön ikuisesti.

Mikkola esittää kirjoituksensa päätteeksi osanoton Teikarin läheisille, ystäville, kollegoille sekä niille, joita tämän musiikki on koskettanut.

Teikari syntyi Kirkkonummella vuonna 1988. Hänen ensimmäinen sooloalbuminsa On totta julkaistiin tammikuussa 2013. Albumi nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle kolme.

Artistin viimeisin albumi Venlafaxin Cowboy julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa.

Teikari esiintyi Tuuttimörkö-nimellä vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen hän on käyttänyt taiteilijanimeä Ex Tuuttiz. Lisäksi hän esitti elektronista musiikkia nimellä Aaro DiCosta muun muassa MadMaxMattel-yhtyeessä.