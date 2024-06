Katariina Juselius kertoo Maki Kolehmaisen vaikutuksesta uraansa: "Yksi harvoista, joka on uskonut ja kannustanut minua"

– Maki on yksi harvoista, joka on uskonut ja kannustanut minua urallani. Kuvassa tapasimme Seiskan juhlissa, jossa esiinnyin Teflon Brothersin kanssa. Maki sanoi, että minussa olisi potentiaalia artistiksi. Tuosta päivästä alkoi yhteistyömme ja hän tuotti kolme ensimmäistä kappalettani, Juselius kirjoittaa julkaisussaan.

Juseliuksen ja Niko Saarisen tuleva kappale Kesän taikaa on Juseliuksen mukaan Kolehmaisen käsialaa. – Lähetin hänelle musavideon kuvauksista materiaalia viime viikolla ja sanoin, että tästä tulee kesän kovin biisi! Ja teen kaikkeni, että tulee! Juselius raapustaa. – Hän oli musiikillinen nero ja hänen kappaleensa tulee elämään ikuisesti. Hänellä olisi ollut niin paljon annettavaa vielä, mutta hän seuraa meitä nyt pilven reunalta. Ikävä on suunnaton, hän päättää tekstinsä.

Kolehmaisen kynästä on tullut lukuisia suomalaisten rakastamia hittejä. Hän on yksi Robin Packalenin vuoden 2012 hittikappaleen Frontside Ollien tekijöistä. Lisäksi hän on muun muassa tehnyt Samuli Edelmannin ja Sanin esittämän kappaleen Tuhat yötä sekä Kurre Westerlundin esittämän kappaleen Kuuden vuoden kuuliaisuus jasäveltänyt Tiktak-yhtyeelle hittibiisejä, kuten Lopeta ja Sekoitat mun maailman. Hänen käsialaansa on myös Laura Voutilaisen vuoden 2002 euroviisukappale Addicted to You.