R&B- ja soul-muusikko D'Angelo on kuollut 51-vuotiaana.
Michael Eugene Archer, artistinimeltään D'Angelo, on kuollut 51-vuotiaana haimasyöpään. Asiasta kertoo hänen perheensä levy-yhtiön välittämässä lausunnossa.
D'Angelo tunnettiin yhtenä neo soul -musiikkigenren pioneereista. Hän on voittanut kolmella studioalbumilla yhteensä neljä Grammy-palkintoa.
Hänen perheensä sanoo olevansa surullisia tähden poismenosta, mutta samalla loputtoman kiitollisia poikkeuksellisen koskettavasta musiikkiperinnöstä.
– Kutsumme teidät kaikki mukaan suremaan hänen poismenoaan ja samalla juhlimaan laulun lahjaa, jonka hän on jättänyt maailmalle.