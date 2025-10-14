Negativesta tuttu Jonne Aaron on saanut lapsen.

Seiska uutisoi, että artisti Jonne Aaronin eli Jonne Aaron Liimataisen, 42, perheeseen on syntynyt lapsi. Lehden mukaan asia selviää hänen veljensä Ville Liimataisen Instagram-tarinoista, jotka eivät ole enää nähtävissä.

Seiskan mukaan Ville kertoi viikonloppuna päivityksessään menevänsä moikkaamaan "uutta tulokasta" ja "rakasta veljenpoikaansa". Päivityksen yhteyteen oli merkitty Jonne Aaronin virallinen Instagram-tili sekä sydänemoji. Seiskan tavoittama Ville Liimatainen ei halunnut kommentoida asiaa Seiskalle.

Seiska kertoo saaneensa silminnäkijähavaintoja ja kuvia siitä, että Jonne Aaron nähtiin Stockmannissa kulkemassa vauvakaukalon kanssa yhdessä puolisonsa kanssa.

Ilta-Sanomille hän kertoi vuonna 2016, että hän pitää lapsista paljon ja näkisi itsensä vielä joku päivä isänä. Hän työskenteli aikoinaan päiväkodissa ennen musiikkiuran käynnistymistä kunnolla.

Hiljattain uutisoitiin Negativen palaavan keikkalavoille 13 vuoden tauon jälkeen. Rokkibändi esintyy 1. elokuuta 2026 Tampereen Tammelan stadionilla.