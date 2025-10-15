Erika Vikman villitsi keikoillaan Euroopassa.
Suomea tämän vuoden Euroviisuissa edustanut poptähti Erika Vikman teki juuri ensimmäisen Euroopan kiertueensa.
Vikman esiintyi kolmessa Euroopan isossa kaupungissa: Lontoossa, Amsterdamissa ja Tukholmassa. Kyseessä on artistin ensimmäiset omat konsertit Suomen ulkopuolella. Vikman toi keikoille mukanaan täysipituisen liveshow'nsa.
Erika Vikman Tukholmassa.SPA | Swedish Press Agency
Vikmanin Euroopan-kiertueella vierailtiin kolmessa kaupungissa.SPA | Swedish Press Agency
Vikman esitti Tukholmassa täyspitkän show'nsa.SPA | Swedish Press Agency
Viisukappale Ich komme on kerännyt suosiota.SPA | Swedish Press Agency
Vikman on avoimesti kertonut, että toivoo Euroviisujen tuovan hänelle myös kansainvälistä huomiota ja keikkoja ulkomailla.
Erika Vikman on noussut kansainväliseen suosioon Ich Komme -viisukappaleellaan.