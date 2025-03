Ex-toiminnanjohtaja haastoi Hiihtoliiton oikeuteen

Suomen Hiihtoliiton entinen toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen on jättänyt haastehakemuksen entisestä työnantajastaan Helsingin käräjäoikeuteen.

Hämäläisen haastehakemuksen aiheena on työsuhteen perusteeton päättäminen.

Hiihtoliitto kertoi Hämäläisen haastehakemuksesta keskiviikkona.

– Emme avaa julkisuudessa kenenkään yksittäisen henkilön työsuhdekysymyksiä. Voimme kuitenkin todeta, että olemme uuden toiminnanjohtajan aloitettua tehneet merkittäviä, kriittisiä toimenpiteitä Hiihtoliiton tilanteen korjaamiseksi ja siinä olemme onnistuneet, Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti toteaa tiedoteessa.

Seuraavaksi asia siirtyy käsiteltäväksi käräjäoikeuden valmisteluprosessiin.

– On luonnollisesti kaikkien osapuolten kannalta todella ikävää, että olemme päätyneet tilanteeseen, jossa Ismo Hämäläisen työsuhteen päättymistä käsitellään käräjäoikeudessa. Olemme pyrkineet löytämään ratkaisun neuvotteluiden avulla, mutta valitettavasti emme ole päässeet yhteisymmärrykseen Hämäläisen ja hänen edustajiensa kanssa. Vaikka tilanne on ikävä, uskomme kuitenkin, että tekemämme ratkaisut ovat olleet oikeita. Kuten olemme avoimesti kertoneet, on Hiihtoliitossa tehty sittemmin useita toimia kestävän talouden ja toimintakulttuurin rakentamiseksi, Korkatti sanoo.

Hämäläinen toimi Hiihtoliiton toiminnanjohtajana vuosina 2019-24. Hämäläinen sai potkut huhtikuussa 2024.