Shokki-ilmoitus: Sami Itani jättää SUL:n puheenjohtajuuden

Suomen yleisurheilulla on takana pitkästä aikaa menestyksekäs kausi. EM-kisoissa Suomi saavutti neljä mitalia, joista kaksi olivat kultaisia.

– Kaiken annoin, mitä suinkin pystyin lajimme, urheilijoidemme ja Urheiluliiton puolesta, ja kokemus on ollut valtavan opettavainen, Itani päättää.

– Haluan kiittää lämpimästi Samia viiden vuoden puheenjohtajatehtävästään. Sami on tuonut uutta positiivista näkyvyyttä ja toimintatapaa liiton toimintaan. On ollut erinomaisen mukava tehdä yhteistyötä nuoren puheenjohtajan kanssa, ja se on toiminut saumattomasti, Aalto sanoo tiedotteessa.