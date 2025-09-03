Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo ällistyy näkemästään ja pakenee

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjassa häkeltynyt Kalle pakenee poliisiasemalta.

Kalle harmittelee omaa rakkauselämäänsä, koska on ihastunut varattuun ja heteroon perheenisään.

Eva ei suostu sopimaan Aaron kanssa mitään ja haluaa tämän pysyvän kaukana Nadjasta.

Henrikin sekavana löytänyt Kerttu tarjoaa tälle yösijan.

Lindan ja Akin välille syntyy syvempi yhteys.

Herännyt Dahlia tyrmistyy, kun Magnus uskoo, että Aaro on yrittänyt myrkyttää hänet.

Noel pettyy, kun asiakas torppaa hänen ehdottamansa diilin.

Jiri ällistyy näkemästään ja pakenee paikalla.

Laila ahdistuu, kun Kerttu vaatii rahaa. Epätoivoinen Laila sortuu varastamaan.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla 11. elokuuta alkaen.