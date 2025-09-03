Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo ällistyy näkemästään ja pakenee

Julkaistu 03.09.2025 10:00
Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjassa häkeltynyt Kalle pakenee poliisiasemalta. 

4807 01 kalle tatu

Kalle harmittelee omaa rakkauselämäänsä, koska on ihastunut varattuun ja heteroon perheenisään. 

4807 03 eva aaro

Eva ei suostu sopimaan Aaron kanssa mitään ja haluaa tämän pysyvän kaukana Nadjasta. 

4807 02 kerttu henrik

Henrikin sekavana löytänyt Kerttu tarjoaa tälle yösijan. 

4807 04 tatu linda

Lindan ja Akin välille syntyy syvempi yhteys.

4808 02 sampo daniela

Herännyt Dahlia tyrmistyy, kun Magnus uskoo, että Aaro on yrittänyt myrkyttää hänet.

4808 05 joanna

Noel pettyy, kun asiakas torppaa hänen ehdottamansa diilin. 

4808 03 jiri noel

Jiri ällistyy näkemästään ja pakenee paikalla. 

4808 06 aki kristian

Laila ahdistuu, kun Kerttu vaatii rahaa. Epätoivoinen Laila sortuu varastamaan.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla 11. elokuuta alkaen.

