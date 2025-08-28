Salkkarit-tähden raju muodonmuutos: "Kesämörkö tuli taas kesytetyksi"

0:46imgSalkkareissa Kalle iski silmänsä uuteen hahmoon.
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -sarjasta tuttu Pete Lattu vaihtoi kesätyylinsä pois. 

Salatut elämät -sarja palasi ruutuun kesätauolta elokuun alussa. Sarjan kuvaukset käynnistyvät pikkuhiljaa ja näyttelijät palasivat jälleen työntouhuun. 

Kalle Laitelaa suosikkisaippuassa näyttelevä Pete Lattu julkaisi Instagram-seuraajilleen kuvan kokemastan muodonmuutoksesta. 

Ensimmäisessä kuvassa Latulla on muhkea kesäparta ja tukka sekaisin. Seuraavassa kuvassa hänet nähdään taas Kallen siloitetussa tyylissä. 

– Näin se kesämörkö tuli taas kesytetyksi, hän kirjoittaa kuvansa yhteydessä. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä

Kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti reaktioista. 

– Loistava! Vaikka kesämöröstä pidän kovasti! näyttelijäkollega Sampsa Tuomala hehkuttaa. 

– Pikaisesti kun vilkaisin, niin tuli mieleen Jack Nicholson. Siis hyvällä tavalla, toinen seuraajista lisää. 

4797 04 kalleKalle Laitela työskentelee lääkärinä Salkkareissa.

Salkkareissa Kallella on viime aikoina puhaltanut uudet tuulet. Hän on iskenyt silmänsä uuteen hahmoon Tatu Väreeseen. 

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

0:44imgKurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

Lisää aiheesta:

Salkkareihin paluun tehnyt Oona Kare julkaisi kuvia kulisseista: "Hän on palannut"Salkkarit-tähden kuvapari naurattaa somessa: "Saatiin Kalle Laitela louhittua kerrostumien alta esiin"Tunnistaisitko tätä pinkkitukkaista teiniä? Salkkarit-tähti jakoi kuvan nuoruudestaan – "Ihana punkkari-Irina"Salkkarit-tähti julkaisi hämmentävän kuvan – seuraajilta hulvaton reaktio: "Tää oli kova"Salkkarit-tähti poseeraa suloisessa kuvassa lapsi sylissään: "Aika menee lujaa"Kuva: Salkkarit-tähden kesälook hämmentää – fanit eivät ole tunnistaa
Salatut elämätHenrik EkholmTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Salatut elämät