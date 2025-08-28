Salkkarit-tähden raju muodonmuutos: "Kesämörkö tuli taas kesytetyksi"

Salatut elämät -sarjasta tuttu Pete Lattu vaihtoi kesätyylinsä pois.
Salatut elämät -sarja palasi ruutuun kesätauolta elokuun alussa. Sarjan kuvaukset käynnistyvät pikkuhiljaa ja näyttelijät palasivat jälleen työntouhuun.
Kalle Laitelaa suosikkisaippuassa näyttelevä Pete Lattu julkaisi Instagram-seuraajilleen kuvan kokemastan muodonmuutoksesta.
Ensimmäisessä kuvassa Latulla on muhkea kesäparta ja tukka sekaisin. Seuraavassa kuvassa hänet nähdään taas Kallen siloitetussa tyylissä.
– Näin se kesämörkö tuli taas kesytetyksi, hän kirjoittaa kuvansa yhteydessä.
Kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti reaktioista.
– Loistava! Vaikka kesämöröstä pidän kovasti! näyttelijäkollega Sampsa Tuomala hehkuttaa.
– Pikaisesti kun vilkaisin, niin tuli mieleen Jack Nicholson. Siis hyvällä tavalla, toinen seuraajista lisää.
Kalle Laitela työskentelee lääkärinä Salkkareissa.
Salkkareissa Kallella on viime aikoina puhaltanut uudet tuulet. Hän on iskenyt silmänsä uuteen hahmoon Tatu Väreeseen.
