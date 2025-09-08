Salkkarit-tähti Tuuli Mattila ja Lauri Nurkse juhlivat hääpäiväänsä: "Oltu yhdessä jo 12 vuotta"

Silja Välske

Salatut elämät -tähti Tuuli Mattila avioitui ohjaaja Lauri Nurksen kanssa vuosi sitten. 

Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Tuuli Mattila avioitui kumppaninsa ohjaaja-näyttelijä Lauri Nurksen kanssa viime vuonna. 

Mattila jakoi juhlan kunniaksi otoksia kaksikon vuosipäivän illallisesta ja häistä. 

– Oltu yhdessä jo 12 vuotta, mutta nyt juhlitaan yksi vuotishääpäivää! Vaikka naimisiinmeno ei sinällään muuta mitään niin on se hurjan romanttista ja saa tuntemaan itsensä ihan vastarakastuneeksi! hän kirjoittaa. 

Mattilan ja Nurksen esikoinen syntyi kesäkuussa 2022. Kihloihin pari meni joulukuussa 2021. 

Mattila näyttelee Salkkareissa Susu Honkasta. Nurkse tunnetaan muun muassa roolistaan Ilkka Takkusena elokuvassa Pahat pojat (2003) sekä ohjauksistaan elokuvissa Sooloilua (2007) ja Veijarit (2010).

Salatut elämät MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla ma-to.

