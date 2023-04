HIFK:n 2000-luvun tilasto kertoo kaiken oleellisen – näin Ville Peltonen löysi rauhan tuulisella paikalla

– Kokemus tästä lajista ja tästä ympäristöstä on sillä tavalla aika vankka, että ne muut jutut pystyy jättämään omaan arvoonsa, ja on aika sinut sen kanssa, mitä itse tekee tai on, Peltonen kertoi rankan kauden tuntemuksistaan C Moren haastattelussa ennen ratkaisuottelua.