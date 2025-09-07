Ex-NHL-pelaaja Markus Nutivaara, 31, tekee nyt täysin poikkeuksellisen tempun SM-liigassa – "Olin itsekin sitä mieltä, että ei kannata"

Historia ei tunne montaa sellaista tapausta, missä lähes neljän vuoden ajan kiekkokaukaloista sivussa ollut pelaaja olisi palannut enää ammattilaisarkeen mukaan. Tämän myötä Markus Nutivaara, 31, virittelee nyt poikkeuksellista temppua. Siis tekoa, minkä järkevyyden hän on itsekin kyseenalaistanut.

– Muistan sen, kun oli aivan unelmakeli ulkojäitä varten. Otin vaimon ja lapsen mukaan. Löin silloin ensimmäistä kertaa leikkauksen jäljiltä luistimet jalkaani. Kävin kokeilemassa, että miten luistelu lähtee. Vedin muksua pulkassa perässäni ja olin, että hetkinen. Pystyin kääntymään sekä vasemmalle että oikealle. Sitten vauhti kasvoi ja tuli hymy huulille. Ajattelin, että tämä on siistiä.

Näin ajatteli entinen NHL-pelaaja Markus Nutivaara, kun hän vieraili viime talvena Oulun pohjoisosissa sijaitsevalla Pateniemen kentällä. Hän ikuisti vierailunsa sosiaaliseen mediaan, missä näkyy riemukkaita kasvoja.

Ilo oli valloillaan sekä luistinpotkuja ottaneella isällä, että perässä pulkan päällä vauhdin hurmasta innostuneella lapsella.

– En oikein sitten malttanut olla menemättä ulkojäille. Muksu sai olla pulkan kyydissä vielä useamman kerran ja vaimo raavittiin mukaan. Välillä piti kysyä, että saanko lähteä yksin. Aloin soittelemaan kavereille, että pitäisi päästä ulkojäille. Siellä oli Kärppien entisiä pelaajia, joilla oli yksi ulkojäävuoro. Ne olivat hyviä pelejä, joissa pääsi vähän pelailemaan. Sitten se alkoi jotenkin… kulkemaan.

– Yleensä kun oli noussut autosta, niin jouduin nilkuttelemaan ja vitkuttelemaan. Kävi kipiää ja jouduin maksamaan veroa siitä, kun olin käynyt urheilemassa. Nyt sitä ei tullut. Nousin autosta ja mietin, että hetkinen, edelleen on hyvä fiilis päällä. Teki mieli tehdä U-käännös ja mennä takaisin ulkojäille.

– Silloin tuli ajatuksia, että mitä jos, Nutivaara muistelee.

Nutivaara ilmoitti kesäkuussa 2023 lopettavansa pelaajauransa. Hän oli kärsinyt pitkään raastavista lonkkavaivoista.

Tämän vuoden alkuvaiheilla mieli muuttui.

Juttu jatkuu somepätkän alla.

”Ei mitään hävittävää”

– Ajatukset voimistuivat, kun lonkka alkoi kestämään ja pystyin tekemään sellaisia asioita salilla, mitä en pystynyt edes NHL-aikoina tekemään. Juoksin ja nautin urheilemisesta. Nuo ovat ehkä jollekin pieniä juttuja, mutta minulle ne olivat isoja asioita, kun en pystynyt tekemään noita pitkiin aikoihin, Nutivaara palaa vuoden alkuvaiheiden ajatusmaailmaansa.

– Sanoin sitten Eetulle, fysiikkavalmentajalle, että aletaanko nyt oikeasti rakentamaan sellaista huippu-urheilijan kroppaa. Lyödään kaikki peliin ja kokeillaan. Huonoimmillaan sitä on hyvässä kunnossa ja pystyy normaalisti jatkamaan elämää.

– Mulla ei ollut tässä mitään hävittävää, Nutivaara sanoo koko paluuprojektistaan.

Nutivaara tiedostaa, että hän virittelee nyt täysin poikkeuksellista temppua. Hän on ollut kuitenkin lähes neljän vuoden ajan käytännössä kokonaan sivussa ammattilaisjääkiekkoilijan arjesta.

Oulussa syntyneen ja aikoinaan Haukiputaan Ahmojen kautta eteenpäin ponnistaneen Nutivaaran terveyshuolet alkoivat kerääntymään jo 2010-luvun lopulla, kun hän edusti NHL-seura Columbus Blue Jacketsia.

Nutivaara pelasi viimeiseksi jääneellä Blue Jackets -kaudellaan (2019–20) enää vain 37 runkosarjaottelua. Sitä seurasi vaihto Florida Panthersiin, missä hän pelasi ensimmäisellä kaudellaan 30 runkosarjapeliä.

Seuraavalla sesongilla pelejä tuli enää vain yksi.

– En päässyt enää ollenkaan täyteen iskuun. Pystyin vetämään yhden vaihdon täysillä, mutta sen jälkeen piti loppupelin ajan kärsiä kipujen kanssa. Tuota jatkui pitkään. Lonkka on leikattu kahdesti. Nivelrikkoa yritettiin korjata ja uutta rustoa istuttaa. Sitten lääkärit sanoivat, että nyt ei enää pysty auttamaan, Nutivaara kertasi lopettamispäätöksensä yhteydessä Ylelle.

Pitkään jatkuneet terveyshuolet heijastuivat myös siviilin puolelle.

– Ne lonkkakivut tulivat pienesti kerrallaan ja sitä ikään kuin tottui elämään niiden kanssa. Onhan tuossa esimerkiksi se, että sitä on aika kärttyisä, kun on koko ajan kipeänä. On vähän väsynyt ja ei pysty tekemään niitä asioita, mistä nauttii. Tuo vie paljon henkistä voimaa, Nutivaara myöntää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nutivaara pelasi viimeisen virallisen NHL-pelinsä Florida Panthersin nutussa syksyllä 2021.©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

– Nyt tilanne on täysin toisenlainen. Olen päivisin paljon energisempi ja olen paljon iloisempi. Menen mukaan kekkereihin, missä on mukava olla. Sellainen yleinen iloisuus on tullut takaisin. Kun kivut ovat poissa, pystyn olemaan oma itseni, Nutivaara hymyilee leveästi.

Nutivaara ei jäänyt sen enempää harmittelemaan muun muassa sitä, että hänen iso NHL-unelmansa karkasi ikään kuin käsistä.

Nutivaara yritti päästä vielä NHL-arkeen kiinni syksyllä 2022 uuden seuransa San Jose Sharksin riveissä. Yhden harjoitusottelun jälkeen seinä tuli vastaan.

– Olen sellainen, että yritän etsiä aina positiivisia kulmia asioihin. Olen pystynyt punnertamaan vastoinkäymisten läpi. Olen yrittänyt löytää uusia asioita, mitkä kiinnostavat, mutta lätkää ei ole voittanut mikään, Nutivaara sanoo.

Sen jälkeen kun hänen NHL-uransa joutui katkolle, Nutivaara toimi tovin ajan Oulun Kärppien taitovalmentajana. Hän opiskeli myös personal traineriksi.

– Mua kiinnostaa fysiikka ja se, että miten pystyy kehittämään itseään urheilijana. Halusin opiskella tuota puolta ja löytää tietoa. En jäänyt haaveilemaan jääkiekkouran perään, kun se oli jo periaatteessa ohi. Kaikki oli jo käännetty. Piti keksiä jotain uutta. Tuo (PT) oli mielenkiintoinen juttu ja tuo on varmasti silloinkin läsnä, kun tulee se hetki vastaan, että pitää löydä luistimet naulaan, Nutivaara väläyttelee.

Nutivaaralle asennettiin lopulta tekolonkka, mikä on vienyt kipuja pois. Tämä myös mahdollisti sen, että hän saattoi alkaa pohtimaan mahdollista paluuta.

Miten perhe suhtautui tuohon paluuideaan?

– Totta kai painotettiin sitä, että pitää olla aivan varma, kun lähtee muuttamaan elämäntyyliään taas toisenlaiseen suuntaan. Tuossa ehti kuitenkin mennä kolme vuotta niin, että sitä tuli elettyä aika erilaista elämää. Nyt se pyörii taas vähän niin kuin minun ympärilläni. Onhan tuo vaikea muutos myös perheelle, Nutivaara aloittaa, jatkaen perään:

– Moni kysyi, että onko tuo järkevä idea, kun kaikki on hyvin ja kivut ovat kadonneet. Kysyttiin, että kannattaako enää lähteä pellaamaan. Olin itsekin sitä mieltä, että ei kannata, Nutivaara paljastaa suoraan.

– Olen kuitenkin niin kunnianhimoinen ja nautin tuosta lajista, sekä sen parissa toimimisesta. Ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin yrittää päästä takaisin peleille. Loppupeleissä tukiverkosto ymmärsi ja sieltä tuli täysi tuki. Nyt on sitten saanut painaa hiileen niin sanotusti – miettimättä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nutivaara Kärppien harjoitteluvahvuudessa.MTV

”Huikea pelaaja”

Nutivaaran paluumahdollisuus nousi esille jo keväällä. Tuolloin puhuttiin muun muassa Sveitsistä, minne hän saattaisi päätyä.

Näin ei kuitenkaan käynyt, ainakaan vielä. SM-liigaseura Kärpät tiedotti heinäkuun lopulla, että se on solminut 31-vuotiaan puolustajan kanssa vuoden mittaisen sopimuksen.

– Olin lähellä organisaatiosta ja harjoittelimme kesän alussa samoilla nurkilla. Aloin näkemään tuttuja valmentajia ja keskustelimme heidän kanssaan, että miten menee. Meillä oli koko ajan hyvä yhteys päällä sen suhteen, että jos paikat kestävät ja jalka alkaa kulkemaan. Mulle tuli sellainen olo, että olen tervetullut kokeilemaan sinne. Eli että aina on sauma tarjolla. Loppupeleissä Kärpät oli paras ja turvallinen vaihtoehto meidän poppoollemme, Nutivaara perustelee seuravalintaansa.

Nutivaara keskusteli Kärppien uuden päävalmentajan Petri Karjalaisen kanssa siitä, miten tämä ajattelee pelistä ja minne suuntaan hän haluaa Kärppiä viedä. Karjalainen palasi seuraan menestysvalmentajana, sillä hän luotsasi keväällä KalPan Suomen mestariksi.

– Juttelimme pelityylistä ja siitä, mitä hän haluaa pakeilta ja koko joukkueelta. Näin pelin ihan samalla tavalla, että sitä pitää pelata noin. Haetaan kiekolla kontrollia ja pakit saavat tukea rohkeasti. Pelaajilla on vapaus luoda ja olla omia itseään kentällä. Totta kai kaikilla on vastuunsa ja joukkueelle pitää pelata. Tietty ydinpointti oli kuitenkin hyvin selvä ja tykkäsin siitä. Tuo auttoi varmasti päätöksessä, Nutivaara myöntää.

Kärppien uusi päävalmentaja Karjalainen hymyilee, kun häneltä kysyy Nutivaarasta.

– Menohaluja on niin paljon, että pitää vähän myös rauhoitella häntä. Onneksi hän ymmärtää myös itse sen, Karjalainen virnistää Nutivaaraan liittyen, jatkaen perään:

– Hän kirjoittaa jo tässä vaiheessa aika huikeaa tarinaa. Useamman vuoden pelaamatta ja minkä työn hän on tehnyt, että hän on päässyt tuohon kuntoon, missä hän alkaa pelaamaan uudestaan jääkiekkoa ammatikseen. Hienoa, että hän on saanut uuden mahdollisuuden. Sen näkee kaikessa tekemisestä ja olemuksesta, että kuinka paljon hän itse arvostaa sitä, että hän pääsee uudelleen arkeen mukaan.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nutivaara edusti edellisen kerran Kärppiä kaudella 2015–16.All Over Press

Kärppien kannalta käsissä on ikään kuin hiomaton, mutta samaan aikaan myös hieman arvaamaton timantti. Mikäli Nutivaara pääsee edes lähelle sitä tasoa, missä hän on parhaimmillaan ollut, Kärpät saa riveihinsä aivan jäätävän jääkiekon pelaajan.

Nutivaara kun oli parhaimmillaan Suomen kärkipään puolustajia NHL:ssä.

– Ei tarvitse rajoittaa edes siihen, että hän on huikea pelaaja tähän sarjaan – hän on muutenkin huikea kaveri. Pyrimme antamaan hänelle kaiken avun sitä varten, että saamme ”Nutin” sille tasolle, missä hän pystyy mittamaan itseään ja missä hän pystyy auttamaan sekä joukkuetta että organisaatiota, Karjalainen sanoo, summaten tilanteen:

– Siinä on… miten sen sanoisi… loistava pelaaja tulossa, Karjalainen jatkaa hymyilyään.

Nutivaaran ensimmäinen kunnon paluupeli tuli vastaan 14. elokuuta, kun hän oli Kärppien mukana harjoituskamppailussa Ruotsin hallitsevaa mestaria eli Luulajaa vastaan.

– Tuo jännitti. Kävin ylikierroksilla koko päivän ajan. Pelipäivän rutiinit tuovat yleensä turvaa ja luottamusta siihen, että homma toimii. Siitä oli kuitenkin niin pitkä aika, kun noita pääsi viimeksi tekemään ja nyt kroppa toimii hieman eri tavalla. Piti vähän hakea, että mikä toimii. Tuo oli raskas päivä. Juoksin itseni heti ensimmäisessä erässä ulos. Olin aivan puhki kaksi seuraavaa erää. Onneksi tuo oli harjoituspeli. Oli kuitenkin aivan älyttömän mukavaa pelata. Sanoin jätkillekin, että vaikka hävittiin (0–4), niin ikävöin tuotakin tunnetta, että on oikeasti tunteet pinnassa ja ottaa häviö päähän. Joukkueena häviäminen ja voittaminen ovat kuitenkin sellaisia juttuja, mitä ei normielämässä saa. Arvasin jo etukäteen, että tuo on varmasti vaikea peli. Siellä oli kuitenkin mukavia juttuja matkassa ja oli tärkeää, että kroppa kesti. Pystyin seuraavana päivänä toimimaan ihan normaalisti. Tuo oli tärkein etappi, Nutivaara perkaa kokemustaan.

Nutivaara ei halua mennä ajatuksissaan liian pitkälle sen suhteen, että mitä tapahtuu, jos paikat kestävät ja hän pääsee huipputasolle.

– Sitten kun on 10–20 liigapeliä alla ja jos kroppa kestää, niin sitten voi antaa pienen ”jutipumpun” taustalla, Nutivaara naurahtaa.

– Turha tässä on lyödä mitään ovia kiinni. Pyrin olemaan paras versio itsestäni. Sitten sen näkee, että miten menee. Onpahan ainakin kääntänyt kaikki kivet. Ei tässä kannata alkaa pelkäämään, että miten tuo lopulta menee. Ehkä tästä saa vielä lisää virtaa, kun on tietty riski olemassa. Sen takia tämä kaikki tuntuu niin mukavalta, aurinkoinen kiekkoveli miettii.

Uusi SM-liigakausi alkaa tiistaina. Nutivaaran on tuolloin tarkoitus palata sarjaotteluiden pariin, kun Kärpät isännöi kotonaan Sportia.