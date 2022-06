Lewis Hamiltonin ex-tallikaveri täräytti: "Ehkä hän ajattelee uransa olevan ohi"

Uusien aerodynaamisten sääntöjen tultua tänä vuonna voimaan, on Mercedes menettänyt otteensa kahdeksan vuotta kestäneestä valta-asemastaan.

Kyseessä on seitsenkertaisen maailmanmestarin kuivin jakso sitten vuoden 2013, joka oli myös viimeinen vuosi ennen nykyisten turbohybridivoimayksiköiden käyttöönottoa.

Ennen viikonloppuna kisattavaa Azerbaidzhanin GP:tä, on Hamiltonilla on kasassa 50 pistettä. Se on 75 vähemmän kuin ykkössijaa pitävällä Max Verstappenilla sekä 34 vähemmän kuin tallikaveri George Russellilla. Button vertasi Mercedes-kuskien tilanteita Virgin Radion lähetyksessä.