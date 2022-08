Mick Schumacherin F1-tulevaisuus yllättäen vaakalaudalla – asiantuntija: "Välivuosi olisi kohtalokas takaisku"

Moottoriurheiluikoni Hans-Joachim Stuck on huolissaan Schumacherin puolesta. Stuck pelkää, että Schumacher jää kokonaan ilman tallipaikkaa.

– Hänen täytyy näyttää vauhtinsa ja olla esimerkkitapaus. Häneltä on nähty vahvoja väläytyksiä tällä kaudella. Mutta välivuosi F1:ssä olisi kohtalokas takaisku, Stuck toteaa RTL:lle.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner on rauhoitellut Schumacheriin liittyviä spekulaatioita toteamalla, ettei jatkosopimuksen teon kanssa ole mitään kiirettä.

Schumacherin kohdalla kysymysmerkit liittyvät hänen heikkoon alkukauteensa, heikkoon viime kauteen ja siihen, miten kolariherkkä kuski hän on. Schumacher on kerännyt tällä kaudella 12 MM-pistettä. Samaan aikana hänen tallikaverinsa Kevin Magnussen on poiminut 22 MM-pistettä.