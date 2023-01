Eurooppaministeri Tuppurainen: EU:n uusi rahoitusväline sopii, jos sitä ei tehdä uudella rahalla

Tuppurainen viittaa kommentillaan EU:n suvereniteettirahastoon, jota on tarjoteltu yhdeksi keinoksi kohentaa unionin alueen kilpailukykyä. Kilpailukyky on noussut isoksi puheenaiheeksi unionissa, koska Yhdysvaltojen vihreän elvytyspaketin on pelätty imevän investointeja Euroopasta Yhdysvaltoihin.