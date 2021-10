"Ministeri, teidän vastauksenne on kuin Paavo Väyrysen vastaus" – Suomen epäselvät EU-linjaukset herättivät kysymyksiä oppositiossa

Taloussääntöjen tulevaisuus herätti huolta

EU ei ole vielä päättänyt, mikä on valtioiden julkisen velan määrää rajoittavan yhteisen sopimuksen tulevaisuus.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on halunnut EU:n palaavan vanhoihin sääntöihinsä, useat SDP-poliitikot ovat pitäneet kysymystä avoimempana.

– Kokoomus on tällä hetkellä erityisen huolissaan Suomen vaikuttamisesta EU:n yhteisessä talouspolitiikassa, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) sanoi.

– Milloin me saamme kuulla hallituksen kannan alijäämäsäännön noudattamisesta? Wallinheimo kysyi.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) vastasi sanomalla, että Suomen kanta on selvillä. Vakaus- ja kasvusopimuksen keskeisten elementtien pitää pysyä voimassa, vaikka kriteeristöä onkin tarkasteltava.

– Ministeri Tuppurainen, teidän vastauksenne on kuin Paavo Väyrysen vastaus. En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin, Wallinheimo tylytti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ollut täysistunnossa, sillä hän on parhaillaan vierailulla Berliinissä.

Mikä on Suomen kanta sosiaalirahastoon?

EU:n komissio ehdotti heinäkuussa osana isoa Fit for 55 -ilmastopakettia, että päästökaupasta saatavia tuloja ohjattaisiin jatkossa uuteen sosiaalirahastoon, jolla voitaisiin tukea etenkin pienituloisia EU-kansalaisia. Suomi olisi lähtökohtaisesti nettomaksaja.

Hallitus on lähettänyt eduskunnalle sosiaalirahastosta U-kirjelmän eli kirjelmän, jossa hallitus esittelee eduskunnalle EU-asian ja ottaa siihen kantaa.

Yksiselitteisesti hallitus ei kuitenkaan ole sanonut rahaston perustamiseen kyllä tai ei. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) on sanonut, että vaihtoehtoja on vielä tutkittava.

– Valtiovarainministeri Saarikko on kyllä pontevasti vastustanut ja ollut kriittinen tälle sosiaalirahastolle, mutta kun me luemme ilmastoministerin kannanottoa, täällä todetaankin, että on tärkeää, että Suomen kanta ei ole kategorinen ei, ja vaihtoehtoja selvitetään, Essayah ihmetteli.