Yhteisvelka saa Suomessa liikaa huomiota EU-keskustelussa, sanoo tutkija

Suomessa julkinen keskustelu Euroopan unionin lähitulevaisuudesta on keskittynyt liikaa yhteisvelkaan, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Miettinen pitää keskeisempänä huolena EU:n kilpailuympäristön rapautumista, jos varsinkin suuret maat saavat alkaa mittavasti tukea omia yrityksiään.

Kevään eduskuntavaalien alla suurimmat puolueet vastustivat ajatusta uudesta yhteisvelasta kuin yhdestä suusta. Asia on ollut esillä myös hallitusneuvotteluissa, joissa perussuomalaiset on linjannut uuden yhteisvelan vastustamisen kynnyskysymykseksi.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on vakuutellut, että Suomi ei kannata koronaepidemian elpymispaketin kaltaisten järjestelyjen toistamista.

– Meillä on hyvinkin selkeät ja vahvat kirjaukset eduskunnan tahtona, Orpo sanoi tiistaina.

Juhannussaunasta huippukokoukseen

Orpo on toistuvasti sanonut, että hän pyrkii muodostamaan hallituksen viimeistään juhannukseen mennessä. Jos nimitys menisi tämän takarajan loppuun, tuore pääministeri saisi lähteä lähes ensitöikseen huippukokoukseen. Se pidetään 29.–30. kesäkuuta.

Huippukokouksen valmistelu Suomen osalta tapahtuu ennen kaikkea virkamiestyönä. Suomen edustaja huippukokouksessa tosin on pääministeri. Jos Orpon hallitusta ei olisi ennen huippukokousta nimitetty, Suomea edustaisi edelleen Sanna Marin (sd.).

– Pääministeri hakee mandaattinsa eduskunnan suurelta valiokunnalta. Perinteisesti toimitusministeristön pääministerillä on pienempi liikkumatila, Miettinen arvioi.

Suurten maiden tukeen vaikea vastata

Tähän liittyy myös kysymys yhteisvelasta, mutta Miettinen ei usko, että niin kutsuttu suvereniteettirahasto olisi tällä hetkellä EU:n ainoa vastaus kilpailutilanteeseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tuoreissa ulostuloissa keskeisempään rooliin on noussut valtiontukien helpottaminen ja jäsenmaiden aktiivisempi teollisuuspolitiikka.

– Me emme pysty yksinkertaisesti vastaamaan kaikkein suurimpien maiden aktiiviseen tuki- ja teollisuuspolitiikkaan. Tämä on keskeinen riski, joka Suomella on tässä tilanteessa, Miettinen sanoo.