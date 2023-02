Ottaako EU jälleen uutta yhteisvelkaa? Saarikko hämmästelee komission aikeita: "Mihin tarvitsemme tätä rahastoa?"

– Meillä on Saksan kanssa hyvin samanlainen näkemys. Ensiksi pitäisi ymmärtää ja saada selvyys siitä, miksi sellainen rahasto tarvittaisiin. Suhtaudun hyvin kriittisesti sen rahoittamiseen yhteisellä uudella velalla, ja tästä on laaja eduskunnan yhteinen näkemys, Saarikko sanoo.

Suvereniteettirahastoa on ehdottanut EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Rahastosta tuettaisiin esimerkiksi teollisuudenaloja, jotka ovat tärkeitä EU:n kilpailukyvylle.

Suomessa suvereniteettirahasto on herättänyt pelkoja uudesta eurooppalaisesta yhteisvelasta.

"On voimia, jotka mielellään näkisivät yhteisvelkapolulla jatkettavan"

– Varmasti sekä EU-komissiossa että jäsenmaissa on voimia, jotka mielellään näkisivät yhteisvelkapolulla jatkettavan. Mutta onneksi on myös vahvoja vastavoimia. Mitään virallista esitystä tällaisesta ei ole tehty ja Suomi monen muun maan kanssa on esittänyt tästä voimakasta kriitikkiä, Saarikko sanoo.