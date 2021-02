Euroopan avaruusjärjestö etsii astronautteja, kuka vain voi hakea – entinen astronauttikokelas kertoo: "Suomesta löytyy hyvin vahvoja kandidaatteja"

Katso videolta Hakalan huikeita kokemuksia, muun muassa G-voimien testaamista, Space Kennedy Centerista. Videolta selviää myös, millainen on ESA:n kohta aukeavan astronauttihaun monimutkainen valintaprosessi.

Mitä astronautilta vaaditaan?

Monenlaisia testejä eri alueilta

ESAn keväällä alkavassa astronauttihaussa on hakuajan jälkeen 6-vaiheinen valintaprosessi, jossa hakijoiden henkistä ja fyysistä kestävyyttä koetellaan eri tavoin. Myös Hakalan hakuprosessi vuonna 2013 oli monivaiheinen.

Suomalaisen vuoro päästä avaruuteen?

– Totta kai täytyy laittaa! Tässä on nyt yksi mahdollisuus, enkä tiedä milloin tulee seuraava. Vaikka mahdollisuus päästä on hyvin pieni, se on aina olemassa.