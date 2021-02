"Jos Marsiin lähtijöitä etsittäisiin, niin ehkä hakisin", ilmoittaa avaruusmaisteriksi opiskeleva Kiira Tiensuu

– Se on monen yliopiston yhteistyötutkinnon nimi. Käytännössä se on avaruustekniikan insinöörin tutkinto, Tiensuu kertoo.

Marsiin?

Mitä avaruuteen tulee, on viime vuosina keskusteltu huomattavan paljon Marsista, jonne muun muassa Tesla-miljardööri Elon Musk on kertonut vievänsä ihmisiä tulevaisuudessa.

– Suomessa on joitain työmahdollisuuksia, teen nytkin töitä suomalaiselle yritykselle, Aboa Space Research Oy:lle. Aika pientä se kuitenkin on. Jos haluaa isoihin meininkeihin mukaan, niin ulkomaille pitää suunnata. Toisaalta vaikka Suomessa tekisi töitä, niin projektit ovat todella kansainvälisiä.

Kolmessa vuodessa maisteriksi

– Avaruudessa on niin paljon tutkittavaa ja isoja kysymyksiä, joihin ei tiedetä vastauksia. Avaruus on suuri, sitä on vaikea pukea sanoiksi, mikä siinä kiehtoo. Se on vähän sellaista nykyajan tutkimusmatkailua. Avaruudessa ei ole hirveän pitkälle menty.