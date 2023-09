EU vaatii Suomelta kiisteltyjä täsmennyksiä rasismirikosten määrittelyyn – hallitus ei tiedä, mitä tehdä

Asiantuntijat täsmennysten kannalla

– Sananvapauteen liittyvät muutokset rangaistuksiin ovat hankalia, kun pitää huomioida sanavapauden rajat esimerkiksi häiritsevän puheen osalta. Sitten on rikollinen puhe erikseen. Myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot on myös huomioitava sekä perustuslaki ja kansainväliset sopimukset. Katsomme, onko meillä riittävästi kriminalisoitu ne, mitä on nyt toivottu vai eikö ole, Meri pohtii.

– Perussuomalaiset on pitänyt esillä sitä, että pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei ole tarkkarajainen. Jos tätä kokonaisuutta lähdetään avaamaan, on syytä katsoa sen pykälän huoltamista. Ihmisten on vaikea nyt tietää ja ennakoida, minkälainen puhe on kriminalisoitua puhetta ja mikä ei, Meri toteaa.