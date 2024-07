Käännytyslain tehokkuus on kyseenalainen, arvioi oikeusoppinut

– Mielestäni on selvää, että tämä laki ei itsessään estä Venäjää välineellistämästä tai toimittamasta ihmisiä rajalle, Sormunen sanoo.

Laki mahdollistaa sen, että rajaviranomaiset voivat tietyissä tilanteissa olla käsittelemättä turvapaikkahakemuksia ja käännyttää ihmisiä rajalla. Hallitus on halunnut säätää lain vastaukseksi turvapaikanhakijoiden välineellistetylle maahantulolle itärajalla.

Lain läpimeno on herättänyt kritiikkiä myös ulkomailla.

Lain soveltaminen hankalaa

Sormusen mukaan käännytyslakiin liittyy paljon eri tekijöitä, joista osa on todella vaikeasti ennustettavissa. Esimerkiksi Venäjän reagoimista lakiin on hankala ennustaa.

Myös siihen, kuinka laki käytännössä toimii, liittyy ongelmallisuuksia. Laki on ensinnäkin ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

– EU-oikeus on taas suoraan sovellettavaa Suomessa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että rajavartija ei saa EU-oikeuden mukaan soveltaa poikkeuslakia

Sormunen: Mitkä intressit rajan avaamiselle on?

– Suomi ei tietenkään voi pakottaa Venäjää toimimaan tietyllä tavalla. Toki tässä on selvästi toivottu jonkinlaista pelotevaikutusta, mutta sen tehokkuutta on hankala lähteä arvioimaan.

Sormusen mielestä rajalaista käydyssä julkisessa keskustelussa on jäänyt vähäiselle huomiolle se, mitä intressejä rajan mahdollisen avaamisen taustalla on.

Käännytyslailla pyritään torjumaan Venäjän Suomen itärajalle kohdistamaa välineellistettyä maahantuloa. Yhtenä lain tarkoituksena on myös ollut mahdollistaa pitkään kiinni olleiden raja-asemien avaaminen Suomen ja Venäjän rajalla.

Suomi voi päätyä tuomioistuimeen

Yksi vaihtoehto on, että Euroopan komissio aloittaisi Suomen toiminnasta rikkomusmenettelyn. Tätä vaihtoehtoa Sormunen pitää kuitenkin epätodennäköisenä.

– Ainakin epävirallisesti komissio on jo tukenut tätä lakia. Toisaalta Unkari sai vähän aikaa sitten suuret sakot siitä, että heidän tapauksensa oli päätynyt EU-tuomioistuimeen, mutta he eivät olleet täytäntöön panneet tuomiota kunnolla.

Toinen mahdollinen reitti on, että asia päätyisi ensin kansalliseen tuomioistuimeen. Tämän jälkeen kansallinen tuomioistuin voisi pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

– Tarkoituksena tässä laissa on, että käännytettävä henkilö ei pääsisi tuomioistuimeen, mutta lain nojalla on kuitenkin annettava kirjalliset perusteet käännytykselle. Näihin perusteluihin vedoten asiasta voisi valittaa hallintotuomioistuimeen, jonka kautta asia voisi päätyä EU-tuomioistuimeen, Sormunen sanoo.

"Demokratian kannalta ongelmallista"

Käännytyslain valmistelussa on vedottu muun muassa salaiseen tiedustelutietoon siitä, paljonko Venäjä voi mobilisoida siirtolaisia Suomen rajalle. Myöskään eduskunta ei ole laista äänestäessään täysin tiennyt, minkälainen turvallisuustilanne Suomen ja Venäjän rajalla on.

– Kyllä se on demokratian kannalta ongelmallista. Lakia on jouduttu valmistelemaan siten, että eduskunnalla tietoa on ollut paljon rajallisemmin kuin valtioneuvostolla, Sormunen sanoo.