Purra vakuutteli omaa ja puolueensa sitoutumista hallituksen rasismitiedonantoon: "Sitoutuminen on aivan selvää"

Purra: Sitoutuminen tiedonantoon on selvää

Purra sanoi puheenvuorossaan, että nyt esitetyt epäluottamuslauseet olivat tiedossa jo aiemmin, ennen rasismitiedonannon valmistumista. – Samaan aikaan sekä minä että hallitus laajemmin, me olemme korostaneet näitä asioita koko kesän. Hän muistutti, että on esittänyt anteeksipyyntönsä ja hallitus on irtisanoutunut rasismista tiedotteessa ja tiedotustilaisuudessa. Purra sanoi kokeneensa, ettei hänen tarvitse osallistua keskiviikon rasismikeskusteluun, jossa puhuttiin esimerkiksi hallitusohjelman väitetystä rasismista. – Sen sijaan oma sitoutumiseni tähän koko hallituksen yhteiseen tiedonantoon ja meidän eduskuntaryhmän sitoutuminen tähän tiedonantoon on aivan selvää, sanoi Purra.

Orpo: Aika päästä eteenpäin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi omassa puheenvuorossaan uskovansa siihen, että ihminen voi katua ja pyytää anteeksi.



– Joskus pitää päästä eteenpäin, ja nyt on aika päästä eteenpäin, sanoi Orpo.



Orpo luonnehti eduskunnassa parhaillaan käytävää rasismikeskustelua välillä turhan kärjekkääksi.



– Keskitytään nyt tähän rasismiin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, sanoi Orpo.



Oppositiosta on keskustelun aikana epäilty perussuomalaisten sitoutumista käsittelyssä olevaan tiedonantoon, mutta Orpo sanoi luottavansa siihen, että yhdessä päätetystä pidetään kiinni. Hän muistutti, että kaikki hallituksen eduskuntaryhmät ovat tiedonannon hyväksyneet.



Orpo viittasi kristillisdemokraattien Päivi Räsäseen, joka kuvaili tiedonantoa vahvimmaksi kannanotoksi rasismia vastaan hänen kansanedustaja-aikanaan.



– Se on todella tärkeä asia riippumatta siitä, millä prosessilla, miksi ja koska se on syntynyt.



Orpon mukaan kyseessä on vahvin asiakirja syrjimättömyyden edistämiseksi ja tasa-arvoisen Suomen rakentamiseksi sekä rasismin kitkemiseksi.



Samaan aikaan oppositio kyseenalaisti, miksi vuonna 2023 tarvitsee edes puhua rasismista tässä mittakaavassa.



Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö sanoi, ettei voi luottaa siihen, että kaikki ministerit ovat sitoutuneet rasismin kitkemiseen ja puuttumiseen.



– Olkoonkin, että Petteri Orpon sanat ovat vakuuttavia, niin mielestäni koko hallituksen osalta tällaista uskottavuutta ei ole.