Natsi-Saksan hakaristilippujen kieltämiseen Suomessa on erilaisia vaihtoehtoja – professori ei pidä mahdollisena, että natsilippuja saisi jatkossa kantaa mielenosoituksissa

– Siellä on rotusyrjinnän vastainen yleissopimus, EU:n rasismipuitepäätös ja sitten on vielä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus.

– Olisi vaikea ajatella, että meille jäisi sellainen oikeustila, että natsilipun käyttäminen on ok, Nuotio sanoo.

Käräjäoikeus ei pitänyt rikoksena

Professori ei lähtisi kieltämään symboleita

– Esimerkiksi Saksassa on kielletty muun muassa natsilippujen ja -tervehdysten esittäminen. Norjassa rikoslain kiihottamispykälässä taas on erikseen sanottu, että myös symbolien käyttö voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Nuotio ei itse kannata saksalaistyyppistä tunnusten kieltämistä, sillä tunnuksia ja niiden sisältäviä tulkinnallisia symbolisia merkityksiä tärkeämpää on hänen mukaansa toiminnan tavoite ja kokonaisuus. Siinä kun on ero, heilutetaanko natsilippua historia-aiheisessa näytelmässä vai marssivatko uusnatsijärjestön edustajat natsiaatetta juhlistaen Helsingin keskustassa.

– Itse pitäisin parempana sitä, että sovellettaisiin kiihottamisrikosta. Se ei ole se lippu pelkästään vaan se on se kokonaisuus. Mutta nyt on vielä vähän ennenaikaista pohtia lainsäädäntöä, kun juttu on vasta menossa hoviin.