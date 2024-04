RKP:n Andersson ei aio vaatia ryhmäkuria käännytyslakia koskevassa äänestyksessä

Hallituspuolueista RKP:lle käännytyslaki on ollut vaikea hyväksyä, koska se on tietyiltä osin kansainvälisten sopimusten ja perustuslain vastainen.

Valmistelu vielä hyvin auki

– Haluan kuulla ja nähdä mitä sieltä tulee, mutta tämän tyyppinen lain rakenne, joka on hyvin fundamentaalisti perustuslain kanssa ristiriidassa ja mahdollisesti ei ole edes sillä tavalla vaikuttava kuin toivotaan, niin on vaikea nähdä, että sille tulisi tukea, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoi.

Keskusteluja jatketaan

– Haluamme tehdä tämän lakiesityksen huolella. Haluamme käydä opposition kanssa keskusteluja, että kaikki on hyvin informoitu, koska lähtökohta on se, että tällä poikkeuslailla pitää olla viiden kuudesosan enemmistö eduskunnassa. Keskeisiä kysymyksiä varmasti on se, miten rajatilanteessa toimitaan.

– Siellä on edelleen kolmansista maista suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat pyrkiä Suomeen laittomasti, kun se on mahdollista. Venäjällä on kyky mobilisoida nopeasti meidän rajalle väkeä. Me tarvitsemme tämän työvälineen.