Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska Linnan juhlissa: "Suomalaiset ovat tehneet samoja uhrauksia, mitä ukrainalaiset tällä hetkellä tekevät"

Toisena presidenttiparia tervehti kapellimestari Dalia Stasevska, joka toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana. Viime keväänä Stasevska ideoi ja toteutti suomalaisten ja ukrainalaisten musiikinopiskelijoiden yhteiskonsertin, jonka tuotot ohjattiin ukrainalaisten musiikinopiskelijoiden tukemiseen.

Sisällä Linnassa Stasevska kertoi STT:lle, että Linnan juhliin osallistuminen on hänelle kunnia.

Valmistaudu Linnan juhliin ja seuraa juhlahumua erikoislähetyksissä Klo 17–19 Valmiina Linnan juhliin -erikoislähetys Katri Utulan ja Katja Lintusen juontamana. Klo 19–22 Juhlatunnelmaa ja mielenkiintoisia vieraita suorana Presidentinlinnasta. Lähetyksiä voi seurata suorana MTV Uutisten verkkosivuilla ja Katsomossa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

– Tämä on valtava kunnia, ja tämä on hyvin liikuttavaa tässä maailmantilanteessa olla täällä, Stasevska sanoi.

– Itse edustan monikulttuurista taustaa, olen suomalainen, mutta minulla on ukrainalaiset sukujuuret.

Hän kertoo peilaavansa asioita sen kautta, mitä ukrainalaiset joutuvat käymään läpi.

– Sitä miettii nyt itsenäisyyspäivänä, että me saamme elää näin upeassa maassa. Suomalaiset ovat tehneet samoja uhrauksia, mitä ukrainalaiset tällä hetkellä tekevät.

Linnan juhlien tämän vuoden teema on Yhdessä. Stasevskan mukaan suomalaisten supervoima on ollut se, että erimielisyyksistä huolimatta on osattu puhaltaa yhteen hiileen.

– Sitä emme saisi unohtaa.

Kolmantena presidenttiparia kätteli kauppias Matti Sallinen. 86-vuotias Sallinen ajaa kauppa-autoa ja palvelee pitkäaikaisia asiakkaitaan. Hänellä on kokemusta kauppiasyrittäjän työstä yli 50 vuoden ajalta, joten Pohjois-Karjalan tiet ovat tulleet tutuiksi.

Linnaan on kutsuttu noin 1 700 vierasta, joista noin kolmasosa on juhlien ensikertalaisia. Uutta juhlissa on esimerkiksi totuttua hämärämpi juhlavalaistus ja aiempaa suurempi määrä musiikkiesityksiä.

Lue lisää: Katsojilla erimielisyyksiä Linnan juhlien uudistuksista