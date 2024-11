Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa koskeva tiedotustilaisuus järjestettiin perjantaina 29. marraskuuta.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb kertoivat perjantaiaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa yksityiskohtia itsenäisyyspäivän vastaanotosta.

– Tulemme kunnioittamaan itsenäisyyspäiväjuhlan perinteitä, eli pyrimme luomaan perinteitä kunnioittaen mahdollisimman arvokkaan tunnelman. Tunnelmahan muodostuu kokonaisuudesta, joka pitää sisällään vieraat, valaistuksen, ruuan ja musiikin, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teema on tänä vuonna Yhdessä. Stubb paljasti tiedotustilaisuudessa, että teema oli itse asiassa hänen vaimonsa idea.

– Yhdessä-teema on minulle tärkeä, koska se kertoo suomalaisista jotain ainutlaatuista ja arvokasta. Osaamme työskennellä yhdessä, vaikka olemme yksilöinä erilaisia. Yhdessä emme ole koskaan yksin, Innes-Stubb sanoi.

Presidenttipari vastaili hyväntuulisena median kysymyksiin.

Tasavallan presidentti myönsi, että Linnan juhlien isännöiminen ensimmäistä kertaa jännittää häntä hieman.

– Olemme Suzannen kanssa puhuneet siitä, mikä etuoikeus on saada järjestää Suomen suurimmat juhlat.

Stubb kertoi, että juhlien valmistelut aloitettiin jo kesällä, jonka jälkeen juhlien tiimoilta on palaveerattu viikottain.

Stubbilta tiedusteltiin myös, miten häneltä sujuu valssi.

– Eikös se suju ihan hyvin? presidentti tiedusteli puolisoltaan, joka vastasi myöntäväati.

– Olemme kaksi kertaa harjoitelleet, ja opettajan mielestä voi olla mahdollista, ettemme tarvitse enää kolmatta kertaa. Mutta kyllä minä luulen, että itsevarmuuden vahvistamiseksi tämä tullaan kyllä toteuttamaan, Stubb jatkoi.

Veteraanien ja lottien juhla

Aiemmin kerrottiin, että vieraiksi on kutsuttu erityisesti henkilöitä, jotka ovat edistäneet yhteisöllisyyttä ja koonneet eri taustoista tulevia ihmisiä yhteen. Vieraiden joukossa on etenkin kulttuurin, kirjallisuuden ja liikunnan avulla suomalaisten yhteisöllisyyttä edistäneitä henkilöitä. Lisäksi kutsuttuina on nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisia, muun muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja mielenterveystyön parissa työskenteleviä henkilöitä.

Veteraaneja ja lottia presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan maanantaina 2. joulukuuta.

– Toive erillisen juhlan järjestämisestä on tullut veteraaneilta itseltään. Tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa totta kai kunnioittavat tätä toivetta, Stubb lausui perjantain tiedotustilaisuudessa.

Erillisen juhlan myötä presidenttiparilla on enemmän aikaa käydä keskusteluja veteraanien ja lottien kanssa.

– Odotan tilaisuudessa sitä, että saan kiittää veteraaneja ja lottia heidän palveluksestaan, muistella vanhoja, ehkä kertoa muutamista omista tarinoista, joita isovanhempani ovat aikoinaan kertoneet, ja ylipäätään käydä keskustelua, Stubb kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Haluan ilmaista kiitokseni veteraaneille, jotka ovat mahdollistaneet itsenäisyytemme. On kunnia tavata heidät maanantaina, Innes-Stubb sanoi.

Veteraanien ja lottien juhlatilaisuudessa kuullaan muun muassa musiikkiesityksiä. Stubb kertoi perjantaina pidetyssä tilaisuudessa, että veteraanien ja lottien juhlatilaisuus päätetään Finlandia-hymniin, jonka tulee esittämään Paula Vesala.