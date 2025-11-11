EU:n tuomioistuin linjaa tänään, miten vähimmäispalkkadirektiivin käy.
Euroopan unionin tuomioistuimen Luxemburgissa on määrä antaa tiistaina ratkaisunsa vähimmäispalkkadirektiivistä. Ratkaisua odotetaan Suomen aikaa aamupäivästä.
Vuonna 2022 voimaan tulleen EU-direktiivin tavoitteena on turvata riittävä vähimmäispalkka kaikkialla EU:ssa. Nyt direktiivi voi kuitenkin kaatua tuomioistuimessa.
Kanteen tuomioistuimessa on nostanut Tanska Ruotsin tuella. Maat katsovat, että direktiivi puuttuu liikaa niiden kansalliseen päätäntävaltaan.
Muista Pohjoismaista poiketen Suomi ei ole lähtenyt kanteeseen mukaan.
Pohjoismaalaiset järjestöt eri linjoilla
Myös ruotsalaiset ja tanskalaiset ammattiliitot ovat vastustaneet direktiiviä, koska ne katsovat sen puuttuvan liikaa työmarkkinoiden päätäntävaltaan.
Suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt puolestaan ovat suhtautuneet direktiiviin myötämielisesti, eli ne ovat olleet asiassa poikkeuksellisesti eri linjoilla pohjoismaalaisten sisarjärjestöjensä kanssa.