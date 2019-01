EU:n suuri pontentiaali ja sen alihyödyntäminen nostettiin pöydälle – näihin asioihin tartuttava tulevalla puheenjohtajuuskaudella

Kokoomuksen Pertti Salolainen valitteli, että EU on heikkouden tilassa muun muassa brexitin takia. Hän sanoi, että Suomen rooli jäsenmaiden yhtenäisyyden vahvistamisessa korostuu puheenjohtajuuden myötä.

– Me tulemme tosiaan Euroopan unionin puheenjohtajamaaksi lähiaikoina. Se tarkoittaa sitä, että me voisimme miettiä hyvin tarkkaan, millä tavalla me lisäämme jäsenmaiden yhtenäisyyttä ja kansainvälistä yhteistoimintakykyä.