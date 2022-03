Eduskunta pohti, miten hyökkäyssotia voitaisiin estää – osa EU-maista kokee energiapakotteiden uhkaavan yhteiskuntarauhaa

– On jäsenmaita, joille tämä energiatilanne on niin herkkä, ettei sitä yhteisymmärrystä ole. On puhetta jopa näiden maiden yhteiskuntarauhasta. Jos lämmitys puuttuu ja keittiöt kylmenevät, niin se tarkoittaisi Euroopan yhteiskuntarauhalle negatiiista kehitystä, ulkoministeri totesi.

Sari Essayah (kd.) halusi tietää, miten kansainvälinen järjestelmä voisi muuttua paremmaksi, kun Venäjällä on veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa ja YK on sotatoimien osalta voimaton.

– Tämä ongelma on olemassa. Kyllä muutoksesta on puhuttu. Suomikin on puhunut YK-reformista hyvin pitkään. Asian vastapuolena on sitten se, että saadaanko järjestö, jossa kaikki maat ovat mukana. Vai syntyisikö demokraattisten maiden liitto, joka on ollut joskus esillä, mutta sieltä jäisi sitten osa pois. On pidetty hyvänä, että niin Kuubat, Venezuelat kuin Iranitkin ovat YK-työssä mukana, Haavisto vastasi.