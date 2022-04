EU:n asetus kieltäisi F-kaasut, mutta huolta ei ole: "Mikään näistä ei kiellä uusia eikä käytössä olevia lämpöpumppuja"

"Asetusehdotus ei vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin"

– Laitekohtaisten kieltojen tarkoitus on vähentää F-kaasujen käyttöä niissä laitteissa, joissa ympäristöystävällisempiä kylmäaineita on käytettävissä. Asetusehdotus ei vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin. F-kaasujen kierrätys tehostuu koko ajan eli myös huoltoon tarvittavia aineita pitäisi olla saatavissa, Ympäristöministeriön Nurmi toteaa.

Lämpöpumpuissa on aiemmin käytetty enimmäkseen kylmäainetta nimeltä R410A. Sen GWP on yli 2000. Kovaa vauhtia yleistymässä on myös kylmäaine nimeltä R32; sen GWP on 675.