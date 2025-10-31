Asuntorahoittaja Hypo katsoo Asuntoluottoluokituksessaan, että 13 Suomen kuntaa yltää asuntomarkkinoiden näkymien puolesta A-luokkaan.
Asuntorahoittaja Hypon luokituksessa vahvimmin suoriutuvat Helsinki ja Pirkkala, joille Hypo antaa arvosanan A+.
Pääkaupunkia tukee vahva kasvunäkymä ja Pirkkalaa Tampereen ratikan laajeneminen, Hypo toteaa. Helsingin arvosana tosin laski pykälän verran viime vuodesta, jolloin se oli AA–.
Muut A-arvosanan saaneet kunnat ovat Espoo, Lempäälä, Kempele, Tampere, Kangasala, Kauniainen, Kirkkonummi, Naantali, Oulu, Turku ja Ylöjärvi.
Parhaaseen A-ryhmään pääseviä kuntia yhdistää voimakas väestönkasvu ja niillä on tyypillisesti tukenaan vahva keskuskaupunki ja vireä kehyskunta -asetelma.
Niillä on myös keskimääräistä korkeampi osuus korkeakoulutettuja asukkaita sekä nuoria ja naisia. Viime vuonna A-luokan kuntia oli 15.
Suomen kunnista valtaosa sijoittuu Hypon luokittelussa BB-luokkaan tai sen alapuolelle.
Heikoimpaan C-luokkaan päätyy 63 kuntaa. Asuntoluottoluokituksessaan Hypo arvioi Manner-Suomen asuntomarkkina-alueita niiden riskitasojen perusteella.