EU etsi ratkaisuja Ukrainan tukemiseen – Politico: Unkari heittäytymässä taas vastahankaan

Kokous käydään aikana, jossa Euroopassa on kasvavaa turhautumista Ukrainan tukemisen takkuamiseen.

Kokouksessa pöydällä on esimerkiksi EU:n ulkoasianedustajan Josep Borrellin ehdotus, jossa Venäjän keskuspankilta jäädytettyjen varojen korkotuottoja käytettäisiin Ukrainan tukemiseen. Ehdotuksessa tuotoista 90 prosenttia ohjattaisiin Ukrainalle EU:n rauhanrahaston kautta ja 10 prosenttia EU:n oman budjetin kautta.

Tämän on arvioitu tuovan vuositasolla noin kolme miljardia lisää Ukrainan tukeen.

– Tässä tuessa jäädytettyjen varojen korkotuoton käyttäminen on pieni, mutta tärkeä elementti, totesi Saksan liittokansleri Olaf Scholz .

Vaikka kaikki jäsenmaat eivät pidä tätä lainkaan riittävänä, on sitä pidetty hyvänä ensimmäisenä askeleena.

Unkarin positio herättää huolta

Etukäteen esimerkiksi Unkarin positio asiassa on herättänyt huolta, sillä Unkarin aiemmat venkoilut Ukrainan tukemisessa ovat yhä hyvin EU-johtajien muistissa.

– Päätöksellä on olemassa kaikki perusteet, ja komissio on tehnyt hyvän esityksen. Minusta päätös pitää saada aikaan. Jos Unkari aiheuttaa ongelmia, ongelmat pitää ratkaista. He eivät voi tässäkään kokouksessa asettua kaikkia muita vastaan, Orpo sanoi kokoukseen saapuessaan.