Ukraina saisi ruotsalaishävittäjillä melkoisen kasvojenkohotuksen ilmavoimiinsa.
Ukraina ja Ruotsi allekirjoittivat keskiviikkona aiesopimuksen, joka voi toteutuessaan johtaa Ruotsin historian suurimpaan hävittäjäkauppaan. Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ukraina haluaisi ostaa 100–150 hävittäjää seuraavien 10–15 vuoden aikana.
Ukrainassa lukuisia kertoja sodan aikana käynyt MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen avasi Kymmenen uutisissa kaupan merkitystä sekä sitä, millainen hävittäjäkalusto Ukrainalla oli ennen Venäjän aloittamaa sotaa.
– Vanhoja venäläisiä hävittäjiä ja kourallinen helikoptereita, Nurminen tiivisti Ukrainan tilanteen vielä 2020-luvun alussa.