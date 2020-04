Etlan Aki Kangasharju: Kun koronakriisi on ohi, alkavat hallituksen riidat taloudesta – "Velkaannumme tänä vuonna jopa 10-20 miljardia euroa"

– Kun koronaepidemia on ohi, sittenhän ne riidat alkavat. Miten hurja alijäämä saadaan kuntoon?

Kriisi hoitamiseksi Suomi on joutunut ottamaan hyvin paljon lisää velkaa. Valtiovarainministeriö arvioi, että vielä vuonna 2024 julkinen talous 9 miljardia alijäämäinen.

– Kun julkinen talous on ollut miinuksella viimeiset kymmenen vuotta, on helppo arvata ja vähän laskea, että seuraavat kymmenen vuottakin ollaan miinuksella ja velkaantuminen jollain tasolla jatkuu. Tätä velkaantumista on pakko hillitä.