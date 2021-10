Etla: Kuluttajat saavat tottua jyrkästi nousseisiin energian hintoihin – "siirtymävaiheen ilmiötä"

Kuluttajat ovat saaneet tottua tänä syksynä voimakkaasti nouseviin sähkön ja polttoaineiden hintoihin. Muun muassa bensiinin keskihinta on kohonnut noin kymmenen senttiä litralta syyskuun lopusta lähtien.

– Energian hinnoille ovat tyypillisiä voimakkaat vaihtelut. Ne ovat heilahdelleet aiemminkin paljon ja nopeasti, mutta nyt on olemassa myös pientä siirtymävaiheen ilmiötä, kun siirrytään kohti puhtaampia energialähteitä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Maakaasun hinta noussut

Maakaasussa ilmiö on sama kuin öljyssä, ja maakaasun hinnan raju nousu vaikuttaa myös sähkön hinnan kohoamiseen.

Keski- ja Etelä-Euroopassa sähköä tuotetaan runsaasti maakaasulla, ja siirtoyhteyksien parannuttua hintojen nousu vaikuttaa myös Pohjoismaihin, joissa ajankohtaisena ongelmana on myös Norjan ja Ruotsin vesialtaiden alhainen taso.

Esimerkkikotitalouksista sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähkölasku on keskimäärin vajaat 250 euroa kuukaudessa, josta voi kilpailuttaa runsaat puolet. Itse energian voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuja ei. Lisäksi tulevat verot.

Esimerkin omakotitalossa sähkönkulutus on 18 000 kilowattituntia vuodessa.

Helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa sähkölasku on keskimäärin yli 80 euroa kuukaudessa, josta on mahdollista kilpailuttaa alle puolet. Lisäksi kaukolämpö maksaa alle 60 euroa kuukaudessa. Sähkön ja lämmön kokonaiskustannukset ovat näin noin 140 euroa. Kaukolämmöstä ei tule erillistä laskua, vaan hinta sisältyy yhtiövastikkeeseen.

Esimerkin kerrostaloasunnossa sähkönkulutus on 5 000 kilowattituntia vuodessa.

Oletuksena on, että sekä omakoti- että kerrostaloasuja ovat valinneet saman keskimääräistä hintaa edustavan sähköyhtiön. Siirtohinnat ja verot on oletettu samoiksi. Kaukolämmön tuottaja on Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen.