Asuinpaikka vaikuttaa: Kiinteistökuluissa jopa yli tuhannen euron ero vuodessa

Sähkön hinnannousu on ollut kaikkein rajuinta, mutta myös muut kustannukset ovat nousseet. Kustannusten nousu ilman sähköenergiaa on 4,7 prosenttia. Kiinteistösähkön vertailukustannus nousi keskimäärin 106 prosenttia, kaukolämmön 6,5 prosenttia, jätekustannukset 6,4 prosenttia, rakennuksen kiinteistövero 4,8 ja vesi 2,2 prosenttia. Tontin kiinteistövero pysyi käytännössä ennallaan.

Kuntien välillä suuria eroja

Suuria kaupunkeja vertaillessa kiinteistökustannuksiltaan kallein on Helsinki, kun taas Oulussa pääsee selvästi halvemmalla. Kuntien väliset erot voivat revetä yli tuhanteen euroon vuodessa.

Edullisessa päässä ovat Kempele, Mustasaari, Rauma ja Oulu. Kempeleessä Indeksitalo-kustannusten summa on tänä vuonna 2,55 euroa neliöltä kuukaudessa. Mustasaaressa vertailulukema on 2,74, Raumalla 2,80 ja Oulussa 2,81.

Suurimpien kaupunkien osalta 90-neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia Helsingissä noin 3 930 euroa vuodessa, ja Espoossa, Lahdessa, Tampereella ja Turussa runsaat 3 500 euroa. Oulussa, lukema on hieman runsaat 3 000 euroa.

Kallis sähkö tuntuu taloyhtiöissä

Sekä pörssisähkön että uusien sähkösopimusten hinnat ovat nousseet huomattavasti ja odotettavissa on, että hintataso pysyy korkeana myös ainakin tulevan talven ajan. Kiinteistösähkössä kustannukset ovat vertailussa yli kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. Suurimmillaan kiinteistösähkön hinta on noussut yli 125 prosenttia ja pienimmilläänkin lähes 90 prosenttia edellisvuodesta.

Kiinteistöliiton mukaan tällä hetkellä sähkön hintavertailuja on erittäin vaikea tehdä, koska markkinoilta saatavissa olevien sopimusten mallit ja hinnat muuttuvat koko ajan poikkeuksellisen vilkkaasti. Liiton vertailussa on käytetty sähköenergian hinnassa vertailtavien kuntien keskiarvoa, mutta siirtomaksussa edelleen paikallisen siirtoyhtiön tariffia. Vertailuluvut laskettiin uudelleen samalla tavalla myös vuodelle 2021. Kiinteistöliitto myöntää, että tästä syystä vertailun tekeminen on aiempaa hankalampaa ja taloyhtiöiden tasolla tilanteet vaihtelevat suuresti.