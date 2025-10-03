Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori Ari Holopainen kertoo, että kaikki tunnit saatiin norovirusepidemian epäilystä huolimatta pidettyä perjantaina normaalisti.
Helsingin kaupunki tiedottaa, että Munkkiniemen yhteiskoulussa on todettu sairastumisia, jotka liittyvät mahdollisesti norovirukseen. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin sata.
Taudinaiheuttajasta ei kuitenkaan vielä ole varmuutta, mutta valvontaviranomainen selvittää, liittyvätkö sairastumiset mahdollisesti ruokailuun kouluravintolassa.
Ympäristöpalvelut on tehnyt kouluravintolaan tarkastuksen, jolla ei todettu huomautettavaa.
Keittiössä, kouluravintolassa ja koulun muissa tiloissa on tehty tehosiivous ja lisäksi perjantaina tiloista on otettu pintanäytteitä puhdistustoimien riittävyyden selvittämiseksi. Tulokset saadaan ensi viikolla.
Koulun rehtori Aki Holopainen kertoo MTV Uutisille perjantai-iltana, että sairastuneista vajaa kaksikymmentä on opettajia. Hänen mukaansa oletusarvona on, että oireet alkoivat torstain vastaisena yönä.
– Oppilaat eivät ilmoita sairastumisistaan etukäteen, mutta ensimmäinen henkilöstön sairastumisilmoitus tuli viiden aikaan aamulla torstaina. Perjantaipäivä sujui koulussa niin, ettei tilannetta edes huomannut. Toki oppilaiden poissaolot olivat koholla ja oli hankittu sijaisia, Holopainen sanoo.
Rehtorin mukaan kaikki oppitunnit saatiin pidettyä. Kaikki saivat niin ikään koululounaan.
Holopainen kertoo, että koulussa on tehostettu siivousta ja käsienpesua.
Munkkiniemen yhteiskoulussa toimii peruskoulun yläaste ja lukio. Kokonaisoppilasmäärä on 958, ja henkilöstöä on noin 80, joista opettajia on 70.
Terveyskirjaston mukaan norovirus aiheuttaa taudin, jonka oireisiin kuuluvat oksennukset, ripuli ja usein matala kuume. Se on Suomessa yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja. Taudin itämisaika on lyhyt, yleensä 12 tunnista kahteen vuorokauteen, ja oireiden kesto on tyypillisesti 1–2 vuorokauteen.
Tautia esiintyy joka vuosi, mutta vuosittainen vaihtelu on verrattain suurta.