RTVE:n hallitus on päättänyt, että Espanja jää pois Euroviisuista, jos Israel osallistuu niihin ensi keväänä.

Espanja ei osallistu Euroviisuihin, jos Israel jatkaa osallistumistaan ​​musiikkifestivaaleille Gazan verilöylyn jatkuessa, kertoo Espanjan kansallinen yleisradio- ja televisioyhtiö RTVE.

RTVE:n hallitus sopi asiasta tiistaina puheenjohtajansa José Pablo Lópezin ehdotuksesta. Näin ollen Espanja liittyy Irlannin, Slovenian, Islannin ja Alankomaiden joukkoon boikotoidessaan Euroviisuja Israelin osallistuessa niihin.

Samalla Espanja on ensimmäinen niin kutsuista "viidestä suuresta" maasta, joka tekee tämän päätöksen. RTVE:n mukaan Espanjan päätös lisää entisestään painetta myös muiden "suurten maiden" suuntaan.

Aemmin myös Espanjan kulttuuriministeri Ernest Urtasun sanoi, ettei maa osallistu kilpailuun, jos Israel on mukana viisuissa. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vaatii Israelin poistamista Euroviisuista.

Viime heinäkuussa pidetyssä EBU:n 94. yleiskokouksessa RTVE vaati vakavaa ja perusteellista keskustelua Israelin osallistumisesta Euroviisuihin. Myös muut maat liittyivät Espanjan pyyntöön. EBU korosti, että he pyrkivät pääsemään ratkaisuun asiassa ennen seuraavaa yleiskokousta, joka pidetään joulukuussa.

