Alankomaat teki ilmoituksen Euroviisuista.

Alankomaat uhkaa vetäytyä vuoden 2026 Euroviisuista, mikäli Israel on mukana kisassa, kertoo maan televisioyhtiö Avotros. Asiasta uutisoi Aftonbladet.

Alankomaat on viides maa, joka on ilmoittanut boikotoivansa Itävallan Wienissä järjestettävää tapahtumaa.

– Avotros ei voi perustella Israelin osallistumista nykyisessä tilanteessa, kun otetaan huomion Gazan jatkuvat ja vakavat inhimilliset kärsimykset, yhtiö toteaa lausunnossaan.

Yhtiö kertoo odottavansa nyt päätöstä EBU:lta ja sanoo, että mikäli Israel ei saa osallistua, niin Alankomaat osallistuu mielellään.

– Päätöstä odotellessa valmistelut jatkuvat suunnitellusti, lausunnossa todetaan.

Uutisoimme aikaisemmin tänään Irlannin olevan jo neljäs maa, joka uhkaa jättäytyä pois Euroviisuista, mikäli Israel osallistuu Itävallassa järjestettäviin Euroviisuihin 2026.

Irlannin yleisradioyhtiö RTÉ julkaisi lausunnon, jossa todetaan, että EBU-maiden yleiskokouksessa heinäkuussa useat EBU:n jäsenmaat ilmaisivat huolensa Israelin osallistumisesta laulukilpailuun.

Aiemmin Espanjan kulttuuriministeri Ernest Urtasun on ilmoittanut, ettei maa osallistu kilpailuun, jos Israel on mukana viisuissa. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vaatii Israelin poistamista Euroviisuista.

Slovenian yleisradioyhtiö niin ikään on kertonut, että maa ei osallistu viisuihin, mikäli Israel nähdään kisassa.

Islannin yleisradioyhtiö RÚV on sanonut pohtivansa osallistumistaan ja odottaa EBUn päätöstä Israelin suhteen.