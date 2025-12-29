Salatut elämät -sarja palaa joulutauolta tammikuussa.
Salatut elämät jäi joulutauolle tiistaina 23. joulukuuta . Kevät kausi starttaa MTV3-kanavalla 5. tammikuuta kello 19:30 ja MTV Katsomo+ -tilauksella 2. tammikuuta.
Syyskauden viimeisessä jaksossa Kalle päätti olla rehellinen ja hän tunnusti Tatulle kaiken toilailuistaan.
Salla ei suostunut auttamaan Sampoa majatalon remontissa. Dahlia ja Gunnar puolestaan ällistyivät, kun Sampo hääti heidät pois sviitistä remontin ajaksi. Dahlia muuttaa remontin ajaksi Taalasmaille.
Vertti tarjosi Kertulle rahaa, jos tämä jättää Lailan rauhaan. Tästä tietämätön Laila varasti lisää Ollin pillereitä. Myöhemmin Laila hämmästyi, kun Kerttu paljasti, että Vertti maksoi hänet luopumaan kiristyksestä.
Millaisissa tunnelmissa kevät-kausi alkaa? Katso ylhäällä olevalta videolta!