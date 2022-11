Esapekka Lapilta sydämellinen paljastus merkittävästä keskustelusta – "Puoliso piti sanansa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hyundai vahvisti viime viikolla, että Lappi ajaa kaikki osakilpailut kaudella 2023 . Tämä tarkoittaa sitä, että pieksämäkeläinen on enemmän poissa kotoaan kuin viime vuosina.

– Siinä mielessä täytyy kiittää puolisoa, että hän piti sanansa ja on tukenut minua. Hän on myös ollut innoissaan tästä asiasta, vaikka hänelle on varmasti tulossa erittäin raskas ensi vuosi lasten kanssa.