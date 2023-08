Vappu Pimiän ja Ernest Lawsonin haastattelu muuttui hilpeäksi – Pimiä paljasti, mitä tapahtui gynekologin vastaanotolla

– Lähden tälle kaudelle paljon rennommin, kun viime kaudella oli toki se jännityksen varjo koko ajan. Puolessa välin kautta pääsin yli siitä ja keskityin vaan siihen, että tämä TTK-perhe on niin lämmin, niin tukeva ja heidän kanssaan ei voi kuin onnistua. Sitten Vapun kanssa ei voi olla kuin hauskaa, Lawson kertoo.

Yllä olevalla videolla juontajakaksikko paljastaa, keitä julkkiksia he haluaisivat nähdä tanssiparketilla.

Pimiä ja Lawson opettelevat sunnuntain suorien lähetyksien juonnot aina ulkoa, eivätkä he käytä prompteria tai juontokortteja. Kaksikko paljasti, että he saavat perjantaisin käsikirjoituksen, jonka jälkeen alkaa opetteleminen.

– Ammatillisesti yksi isoin kiitos tulee juuri Vapulle. Olen aina käyttänyt prompteria tai juontokortteja, mutta sitten kun tulin tähän, niin sanoit, että olette tottuneet käyttämään pelkästään muistia ja et mielellään lähtisi prompterihommaan, Lawson muistelee.

– Totta kai me teemme, niin kuin talossa on tapana ja siitä on ollut minulle valtavasti hyötyä. Olen paljon parempi juontaja sen ansiosta, Lawson kiittelee Pimiää.