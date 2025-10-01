Manchester Cityn Erling Haaland on iskussa. Norjalainen supertähti iski avauspuoliajalla kahdesti Monacoa vastaan jalkapallon Mestarien liigan ottelussa.
Se on kuin taidetta, kun Erling Haaland hyppää ja tökkää pallon jalallaan rysään. Tästä saatiin tuore näyte, kun norjalainen kurotti Josko Gvardiolin luukulle lähettämän pelivälineen ilmasta rysään. Elegantti maali vei Cityn 1–0-johtoon AS Monacon vieraana.
Monacon Jordan Teze tasoitti tilit jo muutaman minuutin kuluttua 1–1:een.
Katso nämä maalit ylälaidan videolta.
Avauspuoliajan lopulla Haaland onnistui seuraavan kerran. Nico O'Reilly keskitti, norjalainen sai puskuunsa voimaa ja pallo painui vastaansanomattomasti pömpeliin (video alla).
1:12Erling Haaland puski voimalla pallon uuniin.
– Ihan jäätävässä vireessä on tämä mies, MTV Urheilun selostaja Toni Saukkola suitsutti.
Haaland on venyttänyt maaliputkensa kaikki kilpailut ja ottelut mukaan lukien kahdeksaan otteluun. Tuon tuubin aikana hän on latonut jo huikaisevat 15 kaappia.
Mestarien liigassa mies on osunut urallaan 52 kertaa 50 ottelussa.
Polvivammaa potenut AS Monacon suomalaismaalivahti Lukas Hradecky ei ole joukkueensa kokoonpanossa.